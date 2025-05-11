Putin’den İstanbul çağrısı: Zelenskiy ya masaya oturacak ya da Türkiye’yi kaybedecek

Putin’in çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde geldi. Eğer iki lider anlaşırsa, müzakereler 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlayabilir.

Hatırlanacağı üzere savaşın ilk dönemlerinde İstanbul’da yürütülen barış görüşmeleri önemli mesafe kaydetmiş, ancak Zelenskiy’nin Batılı güçlerin baskısıyla masadan kalkması üzerine süreç askıya alınmıştı. Türkiye ise o dönemden bu yana müzakerelerin yeniden başlaması için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Putin’in çağrısı, Moskova’da düzenlenen Zafer Günü kutlamalarının hemen ardından geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna’nın onay vermesi halinde görüşmelerin kısa sürede başlatılabileceğini duyurdu. Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan diplomatik kaynaklar da Türkiye’nin bu süreçte ev sahipliğine hazır olduğunu ve taraflara bu mesajı defalarca ilettiğini aktardı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek, Zelenskiy’nin artık ciddi bir karar aşamasında olduğunu belirtti. Perinçek, “Putin, Ukrayna’yı masaya oturtma sorumluluğunu Ankara’ya verdi. Ankara bu adımı atarsa Moskova’nın istediği olur. Atamazsa, Rusya Türkiye’yi Kiev’den koparır. Bu durumda da yine istediği olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de barış çabaları kapsamında ABD’li ve Rus yetkililerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki görüşmeleri sırasında Zelenskiy’i Türkiye’de ağırlamıştı. Erdoğan’ın, Zelenskiy ile yağmur altında çekilen “şemsiye fotoğrafı” da dikkat çekmişti. Bu fotoğraf o dönem Türkiye’nin arabulucu rolünün sembolü haline gelmişti.

Rusya'dan ateşkes teklifine onay vermesini beklediklerini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır."