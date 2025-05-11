Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul kolunda 2 deprem bekliyorum

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Marmara’daki gerilimin arttığını, ancak büyük bir depremin henüz beklenmediğini belirtti.

Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara’da yer alan sağ yanal atımlı fay hattına dikkat çekerek, bölgedeki tektonik hareketleri şu sözlerle özetledi:

“Fayın kuzeyinde Trakya, İstanbul, Kocaeli Yarımadası, Adapazarı ve Kastamonu gibi yerler sabit kalırken; güneyinde yer alan Güney Marmara Denizi ile Çanakkale, Gelibolu, Yalova, Bursa, İznik, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, İzmir ve Balıkesir gibi bölgeler her yıl 2-3 santimetre batıya, Ege Denizi’ne doğru kayıyor. Bu hareket gerilimi artırıyor. Gerilme 6 milyar gigatona ulaştığında kırılma meydana geliyor ve bu da depremi tetikliyor.”

Depremin zamanlamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, henüz büyük bir kırılma için erken olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul kolunda 2, Trakya kolunda 1 deprem bekliyorum.”