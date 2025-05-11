Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul kolunda 2 deprem bekliyorum

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul kolunda 2 deprem bekliyorum
Yayınlanma:

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Marmara’daki gerilimin arttığını, ancak büyük bir depremin henüz beklenmediğini belirtti.

Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara’da yer alan sağ yanal atımlı fay hattına dikkat çekerek, bölgedeki tektonik hareketleri şu sözlerle özetledi:

“Fayın kuzeyinde Trakya, İstanbul, Kocaeli Yarımadası, Adapazarı ve Kastamonu gibi yerler sabit kalırken; güneyinde yer alan Güney Marmara Denizi ile Çanakkale, Gelibolu, Yalova, Bursa, İznik, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, İzmir ve Balıkesir gibi bölgeler her yıl 2-3 santimetre batıya, Ege Denizi’ne doğru kayıyor. Bu hareket gerilimi artırıyor. Gerilme 6 milyar gigatona ulaştığında kırılma meydana geliyor ve bu da depremi tetikliyor.”

Depremin zamanlamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, henüz büyük bir kırılma için erken olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul kolunda 2, Trakya kolunda 1 deprem bekliyorum.”

Türkiye’de 10 Mayıs’ta elektrik tüketimi üretimi aştıTürkiye’de 10 Mayıs’ta elektrik tüketimi üretimi aştıYurt
Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illerde sağanak ve doluya dikkat!Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illerde sağanak ve doluya dikkat!Yurt
deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Günün Manşetleri
Meteoroloji yarın için uyardı
5 zincir markete fahiş fiyat cezası
Doğum yapanın borcu silinebilir
Dört ayda 369 bin sürücüye ceza
MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu!
Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranıyordu
47 yıllık emek yok sayılıyor
Kurbanlık satışlarında yoğunluk başladı
Bozulmuş tavuk hastanelik ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji yarın için uyardı Meteoroloji yarın için uyardı
Ev alacaklar dikkat! Ev alacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
İşte İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi İşte İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi