Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illerde sağanak ve doluya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in bazı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, sel, su baskını ve dolu tehlikesine karşı uyarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illerde sağanak ve doluya dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz bölgesini kapsayan yeni bir hava durumu uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, özellikle Sivas, Tokat, Yozgat'ın doğusu ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

MGM'nin açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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