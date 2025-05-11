Türkiye’de 10 Mayıs’ta elektrik tüketimi üretimi aştı

Elektrik günümüzde yalnızca aydınlatma ve ısınma değil, sanayide üretimin devamlılığı açısından da kritik öneme sahip. Ancak 10 Mayıs’ta yaşanan üretim-tüketim dengesizliği, enerji arzında dışa bağımlılığın devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Aynı gün içerisinde Türkiye, 6 bin 696 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 15 bin 86 megavatsaat elektrik ithal etti. Saatlik bazda en yüksek tüketim, 21.00’de 41 bin 344 megavatsaat ile gerçekleşti. En düşük tüketim ise 07.00’de 29 bin 634 megavatsaat olarak ölçüldü.

Üretim kaynakları dağılımına bakıldığında ilk sırayı yüzde 17 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. İthal kömür santralleri yüzde 14,6 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 13,9’luk üretim oranıyla rüzgar santralleri üçüncü sırada konumlandı.