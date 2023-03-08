Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerince Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınadı.

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki / 2023
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, AB kurumları ve üye ülkelerden, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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