Türkiye’den İsveç'e sert tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström, NATO üyelerinin İsveç’in NATO üyeliğine güçlü destek gösterdiğini ve bunun Türkiye ve Macaristan’a mesaj olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’e tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Terörizmle mücadelede somut adımlar atın” dedi.

Son Güncelleme:

Finlandiya’nın NATO üyesi olmasının ardından üyelik için Türkiye’nin kapısını aşındıran İsveç'ten yeni bir açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bilström, Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdiğini kaydetti. “Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a, çok açık bir mesaj" dedi.

Bu açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki geldi. Çavuşoğlu, “İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj ! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın” ifadelerini kullandı.

# finlandiya # nato # isveç # türkiye

Benzer Videolar

Seçim sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama Seçim sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama
Geri dönen Suriyelilerin sayısı kaç? Geri dönen Suriyelilerin sayısı kaç?
TSK Suriye'den çekilecek mi? TSK Suriye'den çekilecek mi?
Kaç Suriyeli geri döndü? Kaç Suriyeli geri döndü?
Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklaması turizmi vurdu Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklaması turizmi vurdu
Erdoğan Amerika'ya seslendi! Erdoğan Amerika'ya seslendi!
ABD'de Türkevi'ne saldırı ABD'de Türkevi'ne saldırı
Çin'den Türkiye'ye destek Çin'den Türkiye'ye destek
Yunanistan Pontus yalanını tekrarladı Yunanistan Pontus yalanını tekrarladı
Soylu'dan ABD'ye rest Soylu'dan ABD'ye rest
İşte Suriye için yol haritası İşte Suriye için yol haritası
Esad'dan Türkiye ile görüşme şartı Esad'dan Türkiye ile görüşme şartı
Çok Okunanlar
1 Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor?
2 Türkiye'de kaç trafik kazası oldu?
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Türk halkının ne kadarı alkol ve tütün kullanıyor?
5 Konya'da korkunç olay