Türkiye’den İsveç'e sert tepki

Finlandiya’nın NATO üyesi olmasının ardından üyelik için Türkiye’nin kapısını aşındıran İsveç'ten yeni bir açıklama geldi.



İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



Bilström, Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdiğini kaydetti. “Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a, çok açık bir mesaj" dedi.



Bu açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki geldi. Çavuşoğlu, “İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj ! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın” ifadelerini kullandı.