Geri dönen Suriyelilerin sayısı 500 bini geçti

Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı. Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde günlük hayatın normalleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor.

Bölge, Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce eğitim, sağlık, ulaştırma, altyapı, spor, ticaret gibi alanlara yönelik yatırımlarla cazip hale getirildi. Suriyelilerin gönüllü dönüşü de devam ediyor.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan bürolarda "güvenli, gönüllü ve onurlu dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 609'a ulaştı.

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad, yapılan çalışmalarla birlikte en güvenli bölgelerin başında yer alıyor. Güvenlik, huzur, istikrar, istihdam ve canlanan ekonomiyle ilçede hayatın normalleştiği ve sosyal yaşamdaki hareketlilik gözlenebiliyor.

4 yılda ilçeye dönenlerin sayısı, 30 bini aştı. İlçe merkezinde çarşı düzeni ve işletmelerin faaliyetleri rutin akışında sürüyor.