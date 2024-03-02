Türkiye'den Lahey'e "Gazze" raporu

Kamu Denetçiliği Kurumu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı, hazırladığı özel bir raporla belgeledi. Rapor, "Gazze: Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" başlığını taşıyor.

TÜRKİYE'DEN GAZZE RAPORU

Üç bölümden oluşan raporda, son 76 senedir Filistin halkına karşı işlenen suçlar ile birlikte 7 Ekim sonrasında yaşanan 10 farklı alandaki hak ihlali ayrıntılarıyla ele alınıyor. Bunların arasında, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere sivil halkın toplu bir şekilde katledilmesi, sağlık çalışanları, gazeteciler ve yardım kuruluşu mensuplarının öldürülmesi, halkın göçe zorlanması, kullanılması yasak olan bombaların kullanılması, en temel insani ihtiyaçlara erişimin durdurulması gibi başlıklar yer alıyor.

Raporda, soykırımın sorumlularının yanı sıra iş birliği yaparak suça ortak olanların da cezalandırılması isteniyor.