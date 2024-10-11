Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

"İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamların ardından Birleşmiş Milletler güçlerini hedef alması, cezasız kalma algısının bir sonucudur. İsrail’in uluslararası hukuka uymasını sağlamak, uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Türkiye, UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir korvet/fırkateyn, UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgede barışın sağlanması adına uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.