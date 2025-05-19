Türkiye'nin Malta Büyükelçisi hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından yayımlanan taziye mesajında, “1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak devletimizi temsil eden, camiamızın kıymetli mensubu Erdeniz Şen’i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

12 Temmuz 1974’te Ankara’da doğan Erdeniz Şen, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’na giren Şen, merkez teşkilatında son olarak Elçi ve Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’de de çeşitli görevler üstlenen Şen, Bahreyn, Roma ve Vaşington Büyükelçiliklerinde görev yaptı. Ayrıca Toronto Başkonsolosluğu görevinde bulundu. 9 Aralık 2022’de Türkiye’nin Malta’daki Valetta Büyükelçiliği’ne atanan Erdeniz Şen, evli ve iki çocuk babasıydı.