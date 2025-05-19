Merdan Yanardağ: Süleymancılar operasyonu, İmamoğlu’nu hedef alıyor

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 yayınında yaptığı açıklamada operasyon ihtimalini değerlendirdi. Yanardağ, “Süleymancılara yönelik operasyon, doğrudan Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir operasyondur” ifadelerini kullandı.

Yanardağ açıklamasında, “Bu operasyonlar laiklik ya da cumhuriyetçilik hassasiyetleriyle yapılmıyor. Bu, İmamoğlu’nu hedef alma stratejisinin bir parçasıdır” dedi.

İmamoğlu’nun geçmişte Süleymancılara ait bir Kur’an kursuna gittiğini öne süren bazı çevreler, bu bağlantının görmezden gelindiğini savundu. Yanardağ ise bu ilişkiyi gündeme getirmeden, olası operasyonun siyasi amaç taşıdığını iddia etti.

Diğer yandan Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş’e yönelik uyarılar da kamuoyunun gündeminde. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Kuriş’in yurt dışına kaçma planı yaptığına dair iddialarda bulunmuştu. Denizolgun, mevcut yapılanmanın “milli güvenlik sorunu” haline geldiğini belirtmişti.