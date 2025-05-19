Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Seferler kısıtlı yapılıyor

İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler sadece Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Seferler kısıtlı yapılıyor
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İstanbul'un en işlek raylı sistem hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan teknik arıza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Metro İstanbul, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş yerine Eminönü’nden başladığını duyurdu.

Yolculuk yapmak isteyen vatandaşların Eminönü’nden tramvaya binmeleri gerektiği belirtilirken, Kabataş ile Eminönü arasında geçici olarak seferlerin yapılamadığı ifade edildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

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