Ukrayna Türkiye'yi reddetti

Ukrayna, Türkiye'nin nükleer tesisleri korumak için yaptığı teklifi reddetti. Rusya Ukrayna'ya "masaya otur" çağrısı yaparken ABD'nin Kiev'e savaşı sürdürmesi için misket bombası gönderdiği ortaya çıktı. Batının silah yığdığı Kiev, Rus topraklarına İHA'larla saldırdı.

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Ukrayna Türkiye'yi reddetti
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Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler için devreye giren Türkiye'den yeni bir adım geldi.

Ankara Kursk'taki enerji, nükleer güç tesisleri ve Karadeniz'deki sivil ticari filoları hedef alınmamasını önerdi. Ancak Kiev rejimi öneriyi reddetti. Bilgiyi Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu paylaştı.

- Türkiye'den bir öneri geldi. Devlet Başkanımız kabul etti. Ancak bir süre sonra Ukrayna böyle bir anlaşma yapmayı reddedince Rus tarafı şaşırdı. Kursk'taki gelişmeler yaşandığında, nükleer güç tesislerinin ne anlama geldiğini anladık.

Şoygu Moskova'nın 2022'de İstanbul'da varılan anlaşmanın esaslarına bağlı olduğunu belirtti.

Barış masasına oturmaya yanaşmayan Ukrayna'ya ABD'nin misket bombası gönderdiği ortaya çıktı. Cenevre merkezli Misket Bombası Koalisyonu, ABD Başkanı Joe Biden'in silah teslimatını onayladığını raporladı.

Rapora göre ABD, Temmuz 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında Ukrayna'ya 5 parti misket bombası teslimatı yaptı.

Kiev rejimi, NATO ve Batı'dan aldığı bu tür silahları Rusya topraklarında terör saldırılarında kullanıyor. O silahlardan biri de İnsansız Hava Araçlarıyla yapıldı.

Rusya hava savunma sistemleri 20'si Moskova semalarında 144 İHA'yı düşürdü. İHA'lardan biri Moskova'da apartmana isabet etti. Bir çocuk yaşamını yitirdi.

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