Ukrayna'nın Tahıl Koridoru teklifine Türkiye'den ret!

ABD'nin karagücüm dediği PKK'nın Suriye'de savaş bölgelerinde çocukları nasıl kullandığını hatırlatan güvenlik kaynakları, "ABD bu konuda kendine bakmalı" dedi.

Tahıl Koridoru'na ilişkin Ukrayna'nın Türkiye'ye Rusya'sız anlaşmanın devam etmesi yönündeki teklifi Ankara tarafından olumsuz karşılandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dörtlü mekanizma şeklinde devam etmesini istiyor. Kaynaklar Kiev'in teklifi için, "Masamızda değil" yanıtını verdi.

ABD'nin "Çocuk asker kullanan ülkeler" listesinde Türkiye'ye de yer vermesine güvenlik kaynakları tepki gösterdi. ABD'nin "karagücüm" dediği PKK'nın Suriye'de savaş bölgelerinde çocukları nasıl kullandığını hatırlatan güvenlik kaynakları, "ABD bu konuda kendine bakmalı" dedi.

Kaynaklar, "ABD'nin bölgedeki sorumlu komutanlarının savaştırılan çocuklarla ilgili tweetleri var" yanıtını da ekledi.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı da haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunu değerlendirdi. Aktürk, terörle mücadelede de son bilançoyu paylaştı.