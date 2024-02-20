Venezuela BRICS'e katılacak

Venezuela BRICS'e üye olacağını Venezuela Devlet Bakanı Nicolas Maduro Venuzeala'nın devlet televizyonunda açıkladı.

Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan ekonomik işbirliği örgütü BRICS, Ağustos ayında Güney Afrika'daki zirvenin ardından üye sayısını iki katına çıkardı. BRICS'e İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya da katıldı.

Venezuela gibi birliğe yeni katılan ülkelerin büyük kısmı başta petrol olmak üzere enerji kaynağı açısından zengin ülkeler. Milli para birimleriyle ticareti geliştiren BRICS ülkeleri bu çalışmalarıyla dünya ticaretinde doların etkisini önemli ölçüde kırdılar.

Nüfusları ve Gayri Safi Milli Hasıla toplamları ile G7, yani dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisini geride bırakan BRICS uluslararası ekonomik yapıyı değiştirecek en önemli güç olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, enerji zengini ve ABD tarafından yaptırımlara maruz bırakılan Venezuela'nın BRICS üyeliği gerçekleşirse ülke ekonomisinin kısa sürede toparlanacağını belirtiyor.