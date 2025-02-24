Yunan basınından çarpıcı iddia: Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir

Yunan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dedeağaç’taki Amerikan üssünü kapatmayı değerlendirebileceği iddialarını gündeme taşıdı. Detaylara yakından bakalım...

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Yunan basınından çarpıcı iddia: Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
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Yunan basını, ABD hükümetinin Dedeağaç’taki askeri üssün geleceğini belirlemek üzere acil bir inceleme başlattığını duyurdu. Dimokratia Gazetesi, manşetinden verdiği haberde, ABD’nin bu üssün faaliyetlerini sonlandırma kararı alabileceğini öne sürdü.

Gazete, Trump’ın, Rusya ve Türkiye'nin ortak talebiyle Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarında kullanılan bu üssün kapatılmasının söz konusu olduğunu yazdı.

Dimokratia, üssün kapatılmasının, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkisini artıracağını ve Ankara’nın bölgedeki giriş çıkışları kontrol etme yetkisini güçlendireceğini belirtti.

Gazete, Trump’ın bu kararı alması halinde Yunan hükümetinin zor durumda kalacağına dikkat çekti.

Bir diğer Yunan gazetesi Ta Nea da benzer şekilde Dedeağaç’taki Amerikan üssünün kapanabileceğini yazdı. Gazete, Trump yönetiminin “önce Amerika” anlayışının bu kararın alınmasında etkili olabileceğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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