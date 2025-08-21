Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Zelenski, görüşmenin İsviçre, Avusturya veya Türkiye’de gerçekleşebileceğini ifade etti.
Yayınlanma: Güncellenme:
Ukrayna lideri Zelenski, Putin ile görüşebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre, Avusturya veya Türkiye'de görüşebileceğini söyledi.