Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Zelenski, görüşmenin İsviçre, Avusturya veya Türkiye’de gerçekleşebileceğini ifade etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ukrayna lideri Zelenski, Putin ile görüşebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını söyledi. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre, Avusturya veya Türkiye'de görüşebileceğini söyledi.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı: İşte ayrıntılar!Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı: İşte ayrıntılar!Gündem
Zelenskiy Putin
Günün Manşetleri
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!