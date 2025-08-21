Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı: İşte ayrıntılar!

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak büyük bir üne kavuşan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restoranı basıp haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre Bayraktar, geçen hafta 5 kişiyle birlikte restoran sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” şeklinde tehditte bulundu. Dün tekrar aynı mekâna gelen Bayraktar, bu kez istediği haraç miktarını 10 bin liraya düşürdü ve polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

