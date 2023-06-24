Canan Karatay'dan yağları balon gibi patlatan karışım! Karın şişkinliğini indiriyor

Prof. Dr. Canan Karatay, karın bölgesinde oluşan yağlanma ve şişkinlik için karışım önerdi. Yağları balon gibi patlattığını ifade eden Canan Karatay, karışım sayesinde şişkinlik sorunundan kurtulup dümdüz bir karna sahip olursunuz.

Canan Karatay, kilo vermenin en kolay yolu yağları parçalamak ve metabolizmayı hızlı çalıştırmak olduğunu söyler. Metabolik sürecin iyi çalışması için de en etkili besin ananas olduğunu vurguladı. Güçlü bir ödem atıcı olan ananas vücutta yağ birikmesini engeller.

CANAN KARATAY'DAN YAĞLARI ERİTEN KARIŞIM!

Ananas, salatalık ve Hindistan cevizi yağından oluşan bu karışım adeta mide ve bağırsakları temizler. İki dilim ananas, bir adet salatalık ve Bir tatlı kaşığı Hindistan Cevizini Derin bir bardakta karıştırın.

Ardından sabahları aç karnına tüketin. Bu karışım direk ödemi parça parça vücuttan atar. Ardından öğleye doğru bir kahvaltı yapın ancak karbonhidrat olmaması lazım. Öğleden sonra14:00-15:00 arasında ise yoğurt dereotu karışımı yapın. Akşam yeniden bu karışımdan tüketin.

Vücuttaki enfeksiyonu azaltır. Bu sayede ödem selülit hatta diş eti hastalıklarının da önüne geçer. Canan Karatay, sadece yağların eritilmesi için değil aynı zamanda karaciğerin de toksinlerden arınması için bu karışımı önerir.