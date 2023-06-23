Nefes alırken bile kilo verdiren tohum! Bağırsaklarda müshil etkisi yapar

Çinlilerin süper güç tohum dedikleri chia tohumu bağırsaklarda müshil etkisi yapar. Nefes alırken bile kilo vermenizi sağlayan chia tohumu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte bağırsaklarda müshil etkili chia tohumunun faydaları...

Nefes alırken bile kilo verdiren tohum! Bağırsaklarda müshil etkisi yapar
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Bağırsaklar ne kadar iyi çalışırsa kilo verme o kadar artar. Çinliler bağırsakların dostu olarak adlandırdıkları chia tohumu adeta müshil etkilidir. Ancak uzmanlar müzhil etkisinin abartılmamasını uyarır. Adeta chia tohumu o kadar etkili bir baharat çeşidi ki nefes alırken bile kilo vermeyi kolaylaştırır.

Hem tohum hem baharat sıfatlandırmasına giren chia tohumunu Çinliler özellikle yemeklerinde kullanırlar. Bu yüzden Çin'de obezite vaka sayısı neredeyse sıfırdır. 

Müshil etkili tohum

MÜSHİL ETKİLİ CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

Nane ailesine ait olan bir tür bitkiden elde edilen chia tohumu aynı zamanda baharat olarak kullanılır.

Süper besin olarak geçen bu baharatın içinde yüksek oranda protein ve diyet lifi var. Bu iki önemli mineral sayesinde hem bağırsaklar çalışır hem de güçlü bir bağışıklık sistemi var. 

Müshil etkili tohum

Chia tohumunun tek bir çay kaşığı bağırsaklarda müshil etkisine neden olabilecek kadar etkilidr. Gün boyu bağırsakların çalışmasını sağlar.

Sodyum ve magnezyum barındıran chia tohumunun kilo verirken vücudu güçlendirdiği de uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. 

Sütten yüz kat daha fazla kalsiyum barındırdığından kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kemikleri güçlendirirken diğer yandan kilo vermeyi hızlandırır.

Müshil etkili tohum

Düzenli chia tohumu tüketenlerin 5 kişiden 3'ünün haftada 5-7 kilo verdiği diğerlerinin ise 10 kilo verdiği yapılan bir araştırmada tespit edildi.

Uzmanlar bu farklı kilo verme durumunun altında kişilerin beslenme ve egzersiz sürecinden kaynaklandığını belirtti. 

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