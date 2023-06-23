Nefes alırken bile kilo verdiren tohum! Bağırsaklarda müshil etkisi yapar

Bağırsaklar ne kadar iyi çalışırsa kilo verme o kadar artar. Çinliler bağırsakların dostu olarak adlandırdıkları chia tohumu adeta müshil etkilidir. Ancak uzmanlar müzhil etkisinin abartılmamasını uyarır. Adeta chia tohumu o kadar etkili bir baharat çeşidi ki nefes alırken bile kilo vermeyi kolaylaştırır.

Hem tohum hem baharat sıfatlandırmasına giren chia tohumunu Çinliler özellikle yemeklerinde kullanırlar. Bu yüzden Çin'de obezite vaka sayısı neredeyse sıfırdır.

MÜSHİL ETKİLİ CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

Nane ailesine ait olan bir tür bitkiden elde edilen chia tohumu aynı zamanda baharat olarak kullanılır.

Süper besin olarak geçen bu baharatın içinde yüksek oranda protein ve diyet lifi var. Bu iki önemli mineral sayesinde hem bağırsaklar çalışır hem de güçlü bir bağışıklık sistemi var.

Chia tohumunun tek bir çay kaşığı bağırsaklarda müshil etkisine neden olabilecek kadar etkilidr. Gün boyu bağırsakların çalışmasını sağlar.

Sodyum ve magnezyum barındıran chia tohumunun kilo verirken vücudu güçlendirdiği de uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.

Sütten yüz kat daha fazla kalsiyum barındırdığından kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kemikleri güçlendirirken diğer yandan kilo vermeyi hızlandırır.

Düzenli chia tohumu tüketenlerin 5 kişiden 3'ünün haftada 5-7 kilo verdiği diğerlerinin ise 10 kilo verdiği yapılan bir araştırmada tespit edildi.

Uzmanlar bu farklı kilo verme durumunun altında kişilerin beslenme ve egzersiz sürecinden kaynaklandığını belirtti.