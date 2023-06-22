Tek bir kaşığı 5 kilo almanızı sağlıyor! En hızlı şişmanlatan besinler

Kilo vereyim derken kilo alanlardan olmayın. Gün içinde tüketilen bu besinlerin tek kaşığı bile 5 kilo almanızı sağlar. Peki en hızlı şişmanlatan besinler nelerdir? Uzmanlar uyarı bunlardan uzak durun...

Tek bir kaşığı 5 kilo almanızı sağlıyor! En hızlı şişmanlatan besinler
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Son yılların en korkunç olaylarından biri hızlı alınan kilolardır. Bunun kalıcı hale gelmesi ve ilerleyen zamanlarda diyabete dönüşmesini engellemek için harekete geçen uzmanlar kilo aldıran besinler konusunda uyardı. Oldukça hızlı kilo aldıran besinler vücutta yağ tutma oranını da artırıyor.

İçerdikleri fabrikasyon şeker ve yapay yağlar tok kalma süresini azaltıp yemek yemeyi alışkanlık haline getiriyor. 

En hızlı kilo aldıran besinler

EN HIZLI ŞİŞMANLATAN BESİNLER NELERDİR?

PASTIRMA 

Aslında oldukça sağlıklı bir besindir ancak gün içinde oranı dengelenmeyince pastırma vücutta yağlanmaya neden olur. Tüketimi artan pastırma konusunda uzmanlar uyarıyor porsiyonlara dikkat etmekte fayda var. 

Pastırma kilo aldırır mı

SEMİZOTLU YOĞURT

Diyet listelerinde en üst sırada yerini alsa bile semiz otu iştah açıcı bir besindir.  Yoğurtla beraber tüketildiğinde bağırsakları hızla çalıştırarak boşalım sistemini artırır. Bu da vücudun yeniden acıkmasını sağlar. Sık sık tüketilmemesi gereken bir besindir. 

Semizotu kilo aldırır mı

KIZARTILMIŞ BESİNLER

Patates, biber ve patlıcan kızartılarak tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü yağda kızartılan bu besinlerin vitamin değerleri hızla ölür. Vücuda sadece karbonhidrat ve yağ külfeti yapar. 

Kızartma kilo aldırır mı

DOMATES 

Domates asidik bir besindir. Asidik besinlerin çoğu limon, erik, kivi ve daha birçok besin midenin asit oranını artırarak besinlerin hızla enzimlenmesini sağlar. Bu da hızlı acıkmaya neden olur. 

Domates kilo aldırır mı

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