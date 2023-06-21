Vücuttaki yağları vakum gibi çekiyor! Sülük tedavisi zayıflatır mı?

Hacamat gibi sülük tedavisi de oldukça önemlidir. Tarihin en eski tedavisi olan sülükle günümüzde kilo verilip verilmeyeceği merak edildi. Vücuttaki kirli kanı atan sülüklerin kilo vermede de etkisi olabileceği düşünülüyor.

Kilo vermemek aslında metabolik bir sorun olduğunu kanıtlar. Bunun önüne geçmek için bağırsakları hareketlendirecek sağlıksal adımlar atılması lazım. Besinler bağırsakların işlevselliğini tetikler ancak bazen yeterli değildir. Bu yüzden doğal tedavi yöntemleriyle vücuttaki yağlar atılmalı.

SÜLÜK TEDAVİSİ ZAYIFLATIR MI?

Sülük doğrudan zayıflatmaz. Ancak sülükler kandaki yağları çeker. Yağlar parçalanıp çekildikçe de zayıflama tetiklenmiş olur. Metabolizma hızla çalışarak diğer yağarın yakılmasını da tetikler.

Yağ oranı azaldıkça ya da yağlı bölgeler hareketlendikçe vücut daha kolay kilo vermeye başlar. Bununla beraber günlük yürüyüş ya da karbonhidrattan uzak durursanız diyete gerek kalmadan kilo verebilirsiniz.

Sülük basen ve göbek kısmında yapılmalı bu alanlardaki yağlar bir süre sonra kalıcı olur. Bu yüzden yağları hızla harekete geçirebilirsiniz.

Sülük tedavisi en çok baş ağrısı, kemik hastalıkları, rahim sorunları, cilt problemlerinde sıklıkla kullanılır. Sülük uzman biri tarafından yapılmalı aksi halde mikrop kapma riski de vardır.