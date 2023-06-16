Oluk oluk ödem atan baharatlı çorba! Basen ve göbek yağlarıyla vedalaşın
Bir taşla iki kuş vurduran baharatlı çorba tarifini sizler için derledik. Basen ve göbek yağlarından kurtulurken vücudunuzdaki ödemi de azaltmış olursunuz. Oluk oluk ödem atan bu tarif sayesinde düz basen ve göbeğe sahip olabilirsiniz. İşte zayıflatan baharatlı çorba...
Kilo vermenin en kolay ve etkili yolu baharatlı çorbadır. Baharatlı çorba hem bağırsakları çalıştırır hem de vücudun ihtiyacı olan vitaminleri sağlar. Vücuttaki sodyum nedeniyle artan ödemi azaltmak için de fayda sağlayan baharatlı çorba kilo vermeyi kolaylaştırır. Sizler için ödem atan ve kilo verdiren baharatlı çorba hakkında merak edilenleri araştırdık.
Baharatlı çorba vücutta vitamin değerini kaybetmeden dengesel bir zayıflama sağlar. Uzmanlar bununla beraber egzersiz ve yürüyüşte tavsiye eder.
PEKİ BAHARATLI ÇORBA NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?
Baharatlı çorba diyetine başlayan kişiler hayatlarına yürüyüşü eklemeleri gerekir. Bununla beraber gün içinde içeriğinde zeytin, domates, peynir ve yumurta olan güzel bir kahvaltı ile başlayın.
Öğlen ise bir kase baharatlı çorba tüketin. Akşam ise meyve ve yoğurtla kapanış yapın. Ara öğünlerde kuruyemiş kahve ile beslenmenizi destekleyin.
BAHARATLI ÇORBA NASIL YAPILIR?
En iyi kilo verdiren baharat karabiber ve pul biberdir. Herkesin bildiği bu iki baharatla yapılan çorbanın içeriği de çok zengindir.
Bir adet havuç
Bir adet patates
Bir diş soğan
Yarım soğan
Bir çay bardağı yeşil mercimek
Bir çay kaşığı karabiber, pul biber
2 su bardağı kemik suyu
Mercimekleri yıkayın. Üzerine bir su bardağı ve kemik sularını ekleyin. Ardından soğan, havuç ve patatesleri küp küp kesin.
Mercimekleri kaynadıktan 15 dakika sonra bu malzemeleri ekleyin.
Yumuşadıklarından blendırdan geçirin.
Baharat ve bir damla limon suyu sıkın.
Yarım su bardağı su daha ilave edip 30 dakika daha kaynatın.
Akabinde tüketin.