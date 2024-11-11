14 gün internete erişilemiyordu! O ülkede engel kaldırıldı

Mozambik hükümeti, 9 Ekim'deki seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra uygulanan internet erişim engelini kaldırdı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
14 gün internete erişilemiyordu! O ülkede engel kaldırıldı
Yayınlanma:

8 Kasım'dan itibaren mobil internet yeniden açılırken, gece saatlerinde uygulanan internet kesintisi de sona erdi. Ancak, sosyal medya erişiminin hâlâ kısıtlı olduğu bildirildi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla protestolar başlamış, bu gösterilerde 13 kişi ölmüştü. Ayrıca, seçim sonrası çıkan şiddet olayları ve cinayetler, Afrika Birliği ve insan hakları örgütleri tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Bingöl'de deprem!Bingöl'de deprem!Yaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

erişim engeli mozambik
Günün Manşetleri
Hizbullah’tan İsrail’in Hayfa kentine 90 roketli saldırı
Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası
Tarafsızlık tartışması yumruklaşmaya döndü
DEM Partili Belediyelerde işten çıkarmalar devam ediyor
Putin ile Trump telefonda görüştü mü?
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
İşsizlik rakamları açıklandı
Trump LGBT dayatmasına karşı kolları sıvadı
İsrail saldırıları devam ediyor
Doğu Perinçek’ten Atatürk ve Cumhuriyet dersi
Çok Okunanlar
Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Barbaros Şansal gözaltına alındı!