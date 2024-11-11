14 gün internete erişilemiyordu! O ülkede engel kaldırıldı

8 Kasım'dan itibaren mobil internet yeniden açılırken, gece saatlerinde uygulanan internet kesintisi de sona erdi. Ancak, sosyal medya erişiminin hâlâ kısıtlı olduğu bildirildi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla protestolar başlamış, bu gösterilerde 13 kişi ölmüştü. Ayrıca, seçim sonrası çıkan şiddet olayları ve cinayetler, Afrika Birliği ve insan hakları örgütleri tarafından endişeyle karşılanmıştı.