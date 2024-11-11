Bingöl'de deprem!

Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bingöl'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Bingöl'ün Arıcılar Köyü olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.24'te meydana gelen deprem yerin 4 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremin yeryüzüne yakın bir noktada gerçekleşmesi vatandaşların daha fazla hissetmesine neden oldu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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