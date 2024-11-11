Bingöl'de deprem!
Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Bingöl'ün Arıcılar Köyü olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 21.24'te meydana gelen deprem yerin 4 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yeryüzüne yakın bir noktada gerçekleşmesi vatandaşların daha fazla hissetmesine neden oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2024
ARICILAR-(BINGOL) https://t.co/gLcBmXNRvc
11.11.2024, 21:24:00 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 4.0 km#Kandilli
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi