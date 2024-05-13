15 Mayıs "Büyük Felaket"in yıl dönümü! Filistinliler, İsrail'in kurulduğu günü "Nekbe" olarak adlandırıyor

Filistinliler, İsrail’in kurulduğu 15 Mayıs 1948 tarihini Türkçe anlamı "Büyük Felaket" olan "Nekbe" sözcüğü ile adlandırıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, Nekbe’nin 76’ncı yıl dönümü için güncel bir rapor yayımladı.

İsrail devletinin kurulmasıyla Filistin topraklarında bin 300 köy ve kasabada yaşayan 1 milyon 400 bin Filistinliden 1 milyonu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerlerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu komşu Arap ülkelerine, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne ve dünyanın diğer ülkelerine göç etti. İsrail işgali altındaki topraklarda kalan binlerce Filistinli de evlerinden ve el konulan topraklarından sürüldü.

İsrail 1948’den bugüne kadar 134 bin Filistinli öldürdü. İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 35 bin, işgal ettiği Batı Şeria’da ise 500 kişiyi katletti.

YASA DIŞI YERLEŞİMLERLE İŞGAL

İsrail sadece işlediği cinayetlerle değil, yasa dışı inşa ettiği yerleşimlerle de Filistin topraklarında etnik temizlik yaptı.

Filistin toprağı olan Batı Şeria’da 2022 verilerine göre 745 bin İsrailli yasadışı yerleşimci yaşıyor. Bugün her 100 Filistin başına 23 yasadışı yerleşimci Filistin topraklarında bulunuyor. İsrail hükümeti sadece 2023’te Batı Şeria'da 18 binden fazla yeni yerleşim birimi inşasını onayladı.

İsrailli yasadışı yerleşimciler İsrail ordusunun korumasında bir suç makinesine dönüşmüş durumda. 2023’te yerleşimciler, Filistin vatandaşlarına ve mülklerine karşı 12 bin saldırı gerçekleştirdi.

Bugün tarihi Filistin topraklarında 7 milyon 300 bin Filistinli ve 7 milyon 200 bin İsrailli yaşıyor. 7 milyon 200 bin İsrailli, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlasını kullanıyor.

İsrail gıdayı da Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi nüfusunun en az yüzde 70'inin kıtlık riski altında olduğunu açıkladı. 6 ila 23 aylık çocukların ve hamile kadınların yüzde 90'ı ciddi beslenme yetersizliği ile karşı karşıya...