16 bin aday yarışıyor! Azerbaycan’da yerel seçimler başladı

Bağımsızlıktan bu yana altıncı kez düzenlenen yerel seçimlerde, Azerbaycanlı seçmenler belediye meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor.

16 bin 92 adayın yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 685 belediyenin 8 bin 71 meclis üyeliği için mücadele ediliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 19.00’da sona erecek.

5 milyon 961 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, Azerbaycan yasalarına göre önce belediye meclis üyeleri belirleniyor. Ardından seçilen üyeler, kendi aralarından belediye başkanını seçerek yönetimi oluşturuyor.