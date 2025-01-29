1 milyon lirası kül oldu: Merkez Bankası devreye girdi
Metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lirası zarar gören esnaf, Karaman Valiliği ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan incelemede, yanmış paraların 363 bin liralık bölümü tespit edilerek değiştirildi.
Karaman’da bir metal atölyesinde çıkan yangın, işletme sahibi Ali Ün’e büyük maddi kayıp yaşattı. Atölyede sakladığı 1 milyon lira nakit para alevler arasında kalırken, Karaman Valiliği ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle Merkez Bankası’na başvuru yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda yanan paraların 363 bin liralık kısmı değiştirildi.
ATÖLYE KÜL OLDU 1 MİLYON LİRA ZARAR
15 Aralık 2024’te Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir metal atölyesinde yangın çıktı. Hamidiye Mahallesi 733. Sokak’taki atölyede sabah saatlerinde başlayan yangın hızla büyüyerek tüm işletmeyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, atölyede muhafaza edilen yaklaşık 1 milyon lira nakit para da zarar gördü.
Yangının ardından Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve esnafa destek sözü verdi.
MERKEZ BANKASI İNCELEME YAPTI: 363 BİN LİRA KURTARILDI
Vali Çiçekli’nin yönlendirmesiyle, Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün’ün desteğiyle esnaf Ali Ün, zarar gören paraların durumu için Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, yanan paraların 363 bin liralık kısmının değiştirilebileceği belirlendi ve ödeme gerçekleştirildi.
Yangından büyük zarar gören Ali Ün, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
- Sabah atölyeme geldiğimde içerisi duman ve alevler içindeydi. Hemen itfaiyeye haber verdik ama yangın büyük zarar verdi. Atölyemde sakladığım yaklaşık 1 milyon lira nakit paranın tamamen yandığını fark ettim. Büyük bir mağduriyet yaşadım. Olayın ardından Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli atölyeyi ziyaret etti ve Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası’na başvuruda bulunmam konusunda destek oldular. Allah onlardan razı olsun. Merkez Bankası’nın yaptığı inceleme sonucunda 363 bin liramı kurtarabildik. Bu süreçte yanımda olan Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’a teşekkür ediyorum.