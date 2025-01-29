1 milyon lirası kül oldu: Merkez Bankası devreye girdi

Karaman’da bir metal atölyesinde çıkan yangın, işletme sahibi Ali Ün’e büyük maddi kayıp yaşattı. Atölyede sakladığı 1 milyon lira nakit para alevler arasında kalırken, Karaman Valiliği ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle Merkez Bankası’na başvuru yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda yanan paraların 363 bin liralık kısmı değiştirildi.

ATÖLYE KÜL OLDU 1 MİLYON LİRA ZARAR

15 Aralık 2024’te Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir metal atölyesinde yangın çıktı. Hamidiye Mahallesi 733. Sokak’taki atölyede sabah saatlerinde başlayan yangın hızla büyüyerek tüm işletmeyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, atölyede muhafaza edilen yaklaşık 1 milyon lira nakit para da zarar gördü.

Yangının ardından Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve esnafa destek sözü verdi.

MERKEZ BANKASI İNCELEME YAPTI: 363 BİN LİRA KURTARILDI

Vali Çiçekli’nin yönlendirmesiyle, Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün’ün desteğiyle esnaf Ali Ün, zarar gören paraların durumu için Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, yanan paraların 363 bin liralık kısmının değiştirilebileceği belirlendi ve ödeme gerçekleştirildi.

Yangından büyük zarar gören Ali Ün, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: