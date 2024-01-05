2 Metro Treni Çarpıştı! 24 Kişinin Yaralandığı Açıklandı

ABD'nin New York kentinde iki metro treni çarpıştı. Kaza sonra trenlerden birinin raydan çıktığı belirtilirken 24 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 Metro Treni Çarpıştı! 24 Kişinin Yaralandığı Açıklandı
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ABD'de, dünyanın en eski metro ağlarından New York metrosunda feci bir kaza meydana geldi. Metro kazası, Manhattan Adası'nda yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle çarpıştı.

Yolcuları taşıyan trenin raydan çıkmasıyla 24 kişi hafif yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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