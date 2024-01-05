2 Organize Suç Örgütü Çökertildi! 7 İlde Kafes-29 Operasyonu

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak Kafes-29 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarıyla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

2 Organize Suç Örgütü Çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kafes-29 operasyonunda, yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün hedeflendiğini aktardı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin verdiği bilgilerde şunları söyledi: