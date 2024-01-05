Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası! 2 Otobüs ve 1 Kamyon Birbirine Girdi

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasında feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 8 kişi de yaralandı.

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası! 2 Otobüs ve 1 Kamyon Birbirine Girdi
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Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kazada iki otobüs ile bir kamyon çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 Kişi Öldü 8 Kişi Yaralandı!

Kars Valisi Ziya Polat da yaşanan feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Vali Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanma etkili oluyor.

kars trafik kazası

Kars Valiliğinden de kazayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde saat 07:45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, yaralıların Sarıkamış Devlet Hastanesi"ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği de kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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