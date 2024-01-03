2023'te Dünya Nüfusu Ne Kadar Arttı? Şaşırtan Rakam...

DW Türkçe’nin aktardığına göre 2024 başı itibarıyla dünyada 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişinin yaşadığı aktarıldı.

'Nüfus Artışı Yavaşladı'

Elde edilen rakamın şimdiye kadar tespit edilenlerin en yükseği olmasına karşın dünyadaki nüfus artışının on yıllardır yavaşladığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yeryüzündeki insan sayısındaki en hızlı artış 1965 ve 1970 arasında görüldü. Ancak söz konusu tarih aralığından sonra dünya nüfusundaki göreceli artış neredeyse yarı yarıya azaldı.

Afrika 2080'de İki Katına Çıkacak

Ayrıca DSW’nin verilerine göre, bu artıştaki yavaşlamanın temel nedeni, kadınların ortalama olarak daha az çocuk sahibi olmalarıdır. Ancak Afrika’da bu trend farklı bir seyir izliyor. DSW’ye göre, Afrika’daki nüfusun 2080 yılına kadar bugünkü sayısının iki katına çıkarak 2,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Afrika’daki nüfus artışının, yetersiz cinsel eğitim, doğum kontrol yöntemlerine sınırlı erişim ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi faktörlere bağlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, bu olumsuz koşullar genellikle kadınların erken yaşta çok sayıda çocuk sahibi olmalarına neden olmaktadır.

Dünya Nüfus Vakfı Genel Müdürü Jan Kreutzberg, kadınların çocuk sahibi olma konusundaki kararlarını kendilerinin alması gerektiğine vurgu yaparak, birçok bölgede çocukların hala yaşlılık dönemi için birer sigorta veya refah kaynağı olarak görüldüğünü de ifade etti.