2023'te Dünya Nüfusu Ne Kadar Arttı? Şaşırtan Rakam...

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), geride bıraktığımız 2023 yılında dünya nüfusunun 66 milyon seviyesinde bir artış gösterdiğini açıkladı.

2023'te Dünya Nüfusu Ne Kadar Arttı? Şaşırtan Rakam...
Son Güncelleme:

DW Türkçe’nin aktardığına göre 2024 başı itibarıyla dünyada 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişinin yaşadığı aktarıldı.

'Nüfus Artışı Yavaşladı'

Elde edilen rakamın şimdiye kadar tespit edilenlerin en yükseği olmasına karşın dünyadaki nüfus artışının on yıllardır yavaşladığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yeryüzündeki insan sayısındaki en hızlı artış 1965 ve 1970 arasında görüldü. Ancak söz konusu tarih aralığından sonra dünya nüfusundaki göreceli artış neredeyse yarı yarıya azaldı.

Afrika 2080'de İki Katına Çıkacak

Ayrıca DSW’nin verilerine göre, bu artıştaki yavaşlamanın temel nedeni, kadınların ortalama olarak daha az çocuk sahibi olmalarıdır. Ancak Afrika’da bu trend farklı bir seyir izliyor. DSW’ye göre, Afrika’daki nüfusun 2080 yılına kadar bugünkü sayısının iki katına çıkarak 2,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Afrika’daki nüfus artışının, yetersiz cinsel eğitim, doğum kontrol yöntemlerine sınırlı erişim ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi faktörlere bağlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, bu olumsuz koşullar genellikle kadınların erken yaşta çok sayıda çocuk sahibi olmalarına neden olmaktadır.

Dünya Nüfus Vakfı Genel Müdürü Jan Kreutzberg, kadınların çocuk sahibi olma konusundaki kararlarını kendilerinin alması gerektiğine vurgu yaparak, birçok bölgede çocukların hala yaşlılık dönemi için birer sigorta veya refah kaynağı olarak görüldüğünü de ifade etti.

# dünya nüfusu
Çok Okunanlar
Fatih Altaylı İfadeye Çağrıldı!
Fatih Altaylı İfadeye Çağrıldı!
2023'te Dünya Nüfusu Ne Kadar Arttı? Şaşırtan Rakam...
2023'te Dünya Nüfusu Ne Kadar Arttı? Şaşırtan Rakam...
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu?
Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar İSRAİL DOSTU NATO SAVUNUCUSU HESAPLARDAN PAYLAŞIMLAR YAPILDI | Ulusal Haber İSRAİL DOSTU NATO SAVUNUCUSU HESAPLARDAN PAYLAŞIMLAR YAPILDI | Ulusal Haber Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde