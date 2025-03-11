2024 hava kalitesi raporu: Sadece 7 ülke DSÖ standartlarını karşıladı

IQAir, 138 ülke ve bölgeyi kapsayan 2024 Dünya Hava Kalitesi Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, dünya genelindeki şehirlerin yalnızca yüzde 17'si DSÖ'nün hava kirliliği kılavuzuna uygun. Ayrıca, 2024 yılında DSÖ'nün hava kalitesi standartlarını yalnızca 7 ülkenin karşıladığı belirtildi.

Raporda, Çad, Bangladeş, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Hindistan gibi ülkeler, 2024'te havası en kirli olan 5 ülke olarak öne çıktı. DSÖ'nün PM2.5 (tehlikeli küçük partikül seviyesi) için metreküp başına belirlediği 5 mikrogram sınırının, 138 ülke ve bölgenin yüzde 91,3'ünde aşıldığı kaydedildi.

2024 yılında, Amazon yağmur ormanlarındaki orman yangınları, Latin Amerika'nın büyük bir kısmını etkiledi. Brezilya'nın Rondonia ve Acre eyaletlerindeki bazı şehirlerde PM2.5 seviyeleri Eylül ayında 4 katına çıktı.

EN KİRLİ ŞEHİRLER

Rapora göre, Orta ve Güney Asya bölgesi, dünyanın en kirli 7 şehrine ev sahipliği yapıyor. Hindistan, 9 kirli şehirnin 6'sına sahip. ABD'nin en kirli havasına sahip şehri ise California eyaletine bağlı Ontario oldu, büyük şehirlerden ise Los Angeles en kirli hava kalitesine sahip şehir olarak belirtiliyor.

IQAir CEO'su Frank Hammes, hava kirliliğiyle ilgili açıklamasında, "Hava kirliliği, hem insan sağlığı hem de çevresel istikrar için kritik bir tehdit olmaya devam ediyor. Ancak pek çok insan maruz kaldığı seviyelerin farkında değil. Hava kalitesi verileri hayat kurtarır. Bu veriler, farkındalık oluşturur, politika kararlarını şekillendirir, halk sağlığı müdahalelerine rehberlik eder ve hava kirliliğini azaltmak, gelecek nesilleri korumak için harekete geçilmesini sağlar." ifadelerini kullandı.