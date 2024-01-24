21. Astana Toplantısı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bir araya geldi

Astana üçlüsü, Kazakistan’ın başkenti Astana’da buluştu. Suriye başlıklı Astana toplantısının 21’incisi düzenleniyor. İki gün sürecek toplantılarda Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ile Suriye heyetleri bulunuyor.

21. Astana Toplantısı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bir araya geldi

Astana toplantısı Türkiye, İran ve Rusya arasındaki ikili ön görüşmelerle başladı. Görüşmelerde Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Görüşmelere, Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran’dan ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Suriye'den ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, muhalefet adınaysa Ahmet Tuma yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Najat Rochdi, Ürdün, Irak ve Lübnan gözlemci statüsünde Astana'da bulunuyor.

İki gün sürecek toplantılarda heyetler, Suriye’de kapsamlı çözüm, insani durum ve Suriye’nin yeniden inşası gibi konuları müzakere edecek.

ABD'nin Suriye'den çıkarılması, Suriye petroller alanlarının PKK/YPG işgalinden temizlenmesi ele alınacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye ziyareti öncesi konuştu: "Bölgesel ortaklıkların gelişmesini umuyoruz"İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye ziyareti öncesi konuştu: "Bölgesel ortaklıkların gelişmesini umuyoruz"Dünya
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