İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye ziyareti öncesi konuştu: "Bölgesel ortaklıkların gelişmesini umuyoruz"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ankara ziyareti için Tahran’dan yola çıktı. Reisi, saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tarafından resmi törenle karşılanacak.

Ardından liderler ikili görüşme yapacak. İkili görüşme sonrası ise Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8’inci toplantısı olacak.

Toplantı bitiminde ikili anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Daha sonra akşam yemeği ve Türkiye-İran İş Forumu toplantısı icra edilecek.

Yola çıkmadan önce açıklamalar yapan Reisi, "Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslüman bir ülkesi, komşusu ve önemli bir ticari ve ekonomik ortağıdır." dedi. Ticaret hacminin 30 milyara dolara ulaştırılması konusunun ele alınacağını belirten Reisi, “İki ülkenin mevcut kapasiteleriyle bu rakama ulaşılabilir” diye konuştu.

Filistin meselesinin de masaya yatırılacağını belirten İran Cumhurbaşkanı, “Bu ziyaretle bölgesel ortaklıkların gelişmesini umuyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Ziyaret hakkında bir açıklama da İletişim Başkanlığından geldi. İletişim Başkanlığı’nın X platformu üzerinden yaptığı açıklamada “Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır” denildi.

Açıklamada, İşbirliği Konsey Toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirileceği bildirildi. Aynı zamanda “İkili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır” ifadelerine yer verildi.