24 ülke Libya'ya yardım elini uzattı! Bölgeye 70'ten fazla yardım uçağı gitti

10 Eylül'de Libya'da etkili olan Daniel Fırtınası, ülkenin doğusunda yer alan 5 kentte sel felaketinin yaşanmasına neden olmuştu. Felaketin ardından 11 Eylül tarihinde ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilmişti. Tarihin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalan Libya, kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

70'ten Fazla Yardım Uçağı Bölgeye Gitti!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "Hakomitna" isimli sosyal medya hesabından Libya'ya ulaştırılan uluslararası insani yardım ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 ülkeden 70'ten fazla uçağın ve 8 geminin afetzedeler için bölgeye yardım malzemesi taşıdığı belirtildi.

Yardımlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, Hollanda'nın 2 milyon avroluk destekte bulunduğu da ifade edildi. Ayrıca, Avustralya'nın 1 milyon dolar yardım yapmayı planladığı, Güney Kore'nin de Birleşmiş Milletlerin Libya'daki yardım çalışmaları için 2 milyon dolar tahsis ettiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül tarihinde sel felaketiyle ilgili güncel durumu açıklamıştı. Jasarevic, selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.