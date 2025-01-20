281 yardım tırı, Gazze'ye geçti

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşmasının ilk gününde Gazze'ye 634 tır yardım malzemesi de gönderildi.

281 YARDIM TIRI DAHA GAZZE'YE GEÇTİ

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından ikinci günde de Gazze'ye yardım tırlarının geçişi sağlandı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın, Kuzey Sina Vilayeti'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bugün, 11'i akaryakıt ve 270'i çeşitli yardım malzemesi taşıyan 281 tır, Gazze'ye geçti.

Söz konusu yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne gitmek üzere Kerem Ebu Salim ve Uvce sınır kapılarına yönlendirildiği kaydedildi.

Son gönderilenlerle ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne giren yardım tırlarının sayısı 915'e ulaştı