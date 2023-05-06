3. Charles'in taç giyme töreninde monarşi karşıtı gösteriler

İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanında bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenliyor.

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni bugün gerçekleşecek. Tören için başkent Londra'da hazırlıklar sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanında bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, "Benim kralım değil" sloganlarıyla İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ingiltere # monarşi # Charles

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