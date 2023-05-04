Putin suikast girişimi sırasında neredeydi? Peskov o konuya açıklık getirdi

Kremlin Sarayı’na gece saatlerinde iki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in yerini açıkladı.

Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şuan nerede olduğuna açıklık getiren Peskov, "Bugün Novo Ogaryovo'daki konutunda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, saldırı sırasında Putin'in Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını yineledi.

9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı töreninin iptal edilip edilmeyeceğine dair soruya cevap veren Peskov, Putin’in 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı törenine katılacağını belirterek, “Geçit töreni yapılacak. Başkanın programında da bir değişiklik yok" dedi.

# Putin # kremlin # Dmitriy Peskov

Benzer Videolar

Avrasya'da iş birliğine kama Avrasya'da iş birliğine kama
2023'ün turizm başkenti Erdabil 2023'ün turizm başkenti Erdabil
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi 13 yıl sonra Şam'da İran Cumhurbaşkanı Reisi 13 yıl sonra Şam'da
İşgalci İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi İşgalci İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
Fransa’da Türk seçmene PKK saldırısı Fransa’da Türk seçmene PKK saldırısı
Abhazya'dan Vatan Partisi mesajı Abhazya'dan Vatan Partisi mesajı
Fransa'da olaylı 1 Mayıs Fransa'da olaylı 1 Mayıs
Rusya'dan Ukrayna'nın "bahar operasyonu"na darbe Rusya'dan Ukrayna'nın "bahar operasyonu"na darbe
Perinçek'in açıklamaları Rus basınında Perinçek'in açıklamaları Rus basınında
Kongolu madenciler göçükten böyle çıkarıldı Kongolu madenciler göçükten böyle çıkarıldı
İspanya'da kira krizi: Sınırlama getirildi İspanya'da kira krizi: Sınırlama getirildi
Çok Okunanlar
1 İşte dünyanın en ucuz 10 ülkesi
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor!
4 Nemesis Anıtı nedir?
5 4 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları