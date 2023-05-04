Putin suikast girişimi sırasında neredeydi? Peskov o konuya açıklık getirdi
Kremlin Sarayı’na gece saatlerinde iki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in yerini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şuan nerede olduğuna açıklık getiren Peskov, "Bugün Novo Ogaryovo'daki konutunda çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Peskov ayrıca, saldırı sırasında Putin'in Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını yineledi.
9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı töreninin iptal edilip edilmeyeceğine dair soruya cevap veren Peskov, Putin’in 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı törenine katılacağını belirterek, “Geçit töreni yapılacak. Başkanın programında da bir değişiklik yok" dedi.
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