Putin suikast girişimi sırasında neredeydi? Peskov o konuya açıklık getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şuan nerede olduğuna açıklık getiren Peskov, "Bugün Novo Ogaryovo'daki konutunda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, saldırı sırasında Putin'in Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını yineledi.

9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı töreninin iptal edilip edilmeyeceğine dair soruya cevap veren Peskov, Putin’in 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı törenine katılacağını belirterek, “Geçit töreni yapılacak. Başkanın programında da bir değişiklik yok" dedi.