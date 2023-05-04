2023'ün turizm başkenti Erdabil: İran'da kutlamalar 2 gün sürdü

Türkiye'nin de kurucuları arasında olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, her yıl üye 10 ülkeden bir şehri “turizm başkent” ilan ediyor. Bu yıl unvanın sahibi, İran'ın Erdebil şehrine verildi.

İran'da sevinçle karşılanan karar, Erdebil'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye 10 ülkenin Tahran büyükelçileri ile Çin, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan büyükelçileri de katıldı.

İran Kültür Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zargami ve büyükelçiler, Erdebil'de şehre adını veren Şeyh Safiuddin Erdebili'nin külliyesi ile bazı tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. “Şurabil” gölü kıyısında geleneksel İran sporlarından örnekler sergilendi.

- Turizm, tüm dünya insanlarının doğal bir ihtiyacı ve İran'ın dünyada tescilli 26 eseri var… Tarihi zenginlik açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyoruz ve bu kapasiteyi İran turizminin gelişmesi için en iyi şekilde kullanmalıyız.

Erdebil’de 2 gün süren etkinlikler, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

İran'ın kuzeybatısında, Azerbaycan ile sınır komşusu olan Erdebil şehri, kaplıcaları ve Sablan dağının doğal kaynakları ile çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapıyor.