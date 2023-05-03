İran Cumhurbaşkanı Reisi 13 yıl sonra Şam'da Esad ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl aranın ardından cumhurbaşkanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyareti gerçekleştirdi.

SANA'ya göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan uçak sabah saatlerinde Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Suriye krizinin patlak vermesinden sonra İran'dan bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Reisi'ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Petrol Bakanı Cevad Ovci, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur ile Yol ve Şehircilik Bakanı Mihrdad Bezrpaş eşlik etti.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, Şam'daki "Halk Sarayı"nda Reisi ve beraberindeki heyeti resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından iki ülkeden heyetler Reisi ve Esad liderliğinde bir araya geldi.

SANA'ya göre, Esad, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İran ile köklü ilişiklere sahip olduklarını belirterek, Tahran yönetiminin yaklaşık 13 yıldır devam eden Suriye krizinde kendilerine her türlü desteği verdiğini kaydetti.

Reisi'nin ülkesine yaptığı ziyareti önemli gördüklerinin altını çizen Esed, Tahran ile ilişkileri daha da ilerletmek istediklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna göre ise Reisi, Esad ile görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmelerin Tahran-Şam arasındaki dostane ilişkileri etkilemediğini vurguladı.

Suriye'nin önceki yıllarda büyük sorunlar yaşadığını belirten Reisi, Esad yönetiminin yanında durduklarını kaydetti.

Suriye'de "barış ve kalıcı güvenliğin sağlanması için" İran'ın daha fazla rol oynamasını isteyen Esad, ülkenin yeniden yapılanmasında "İran'ın etkili varlığına ihtiyaç olduğunu" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Reisi'den önce Ekim 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bu ülkeyi ziyaret ederek, Şam'da Esad ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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