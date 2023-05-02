Fransa’da Türk seçmene PKK saldırısı

Fransa'da PKK yandaşları Türk seçmene saldırdı. Kameralar an ben an görüntüledi.



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar 14 Mayıs Genel seçimleri için oy kullanmaya başladı. Fransa'daki seçmenleri ise terör örgütü PKK sabote etti.



Marsilya bölgesinde oy kullanmaya giden vatandaşlar önce sözlü saldırı ile karşılaştı.



PKK yandaşları seçmenleri engellemeye çalışınca, arbede çıktı. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.



Ellerinde çekiçlerle koşa terör örgütü yandaşları, seçmenlerin arabalarına da saldırdı.



Fransa'nın farklı bölgelerinde de PKK tarafından kışkırtmalar yapıldığı belirtildi.