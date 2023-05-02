Abhazya'dan Vatan Partisi mesajı

Abhazya Cumhuriyeti Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Astamur Logua Ulusal Kanal'a konuştu. "Abhazya için Vatan Partisi gibi bir dost çok önemli" diyen Logua, "Vatan Partisinden seçilmiş dostlarımızı Mecliste görmeyi de isteriz." ifadelerini kullandı.

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KKTC ve Abhazya'nın tanınması konusunda çalışma yürüten Vatan Partisi, bölge ülkeleri tarafından dikkatle takip ediliyor.

Abhazya Cumhuriyeti, çözümleri devreye sokan Vatan Partisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisinde görmek istiyor

Abhazya Cumhuriyeti Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Astamur Logua Ulusal Kanal'a konuştu. Logua, Vatan Partisi'nin bölge ülkeleri ve Abhazya Cumhuriyeti için kritik rol oynadığını söyledi.

Seçimlere sayılı günler kaldı. Vatan Partisi, Meclis seçimlerinde iddialı. Abhazya Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı da, Vatan Partisi'nin mutlaka Meclis'ted olması gerektiğini söyledi.

Astamur Loqua, Batı'nın Abhazya üzerinden söylediği yalanlara da dikkat çekti.

Sistem partileri Finalndiya'nın NATO üyeliğine el birliği ile onay verdi. Türkiye'de NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı çıkan tek parti Vatan Partisi. Abhazya Cumhuriyeti, Vatan Partisi'nin bu tutumunu olumlu karşıyor.

# KKTC # Abhazya # vatan partisi # nato

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