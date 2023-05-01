Perinçek'in Küresel Çok Kutupluluk Konferasında yaptığı konuşma Rus basınında

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Küresel Çok Kutupluluk Konferansı’nda konuştu. Perinçek’in konuşması Rusya’nın devlet medyası ve etkili yayın kuruluşlarında haberleştirildi.

Rusya’nın devlet haber ajansı TASS, Perinçek’in ABD’ye karşı silahlı işbirliğini tüm bölgeye yayma önerisini öne çıkardı. Perinçek’in Washington’un bölgedeki yıkıcı rolüne dair uyarılarına geniş yer verildi.

Vatan Partisi Lideri, Rusya, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin ABD'nin istikrarı bozucu eylemlerini ortaklaşa engellediklerini kaydetti. Perinçek, Rusya ve Türkiye ile birlikte Batı Asya ülkelerinin birlikteliği bir barış ve güvenlik modelinin tüm çatışma bölgelerine yaymanın zamanı geldiğini söyledi.

Rus Savunma Bakanlığının resmi kanalı Zvezda televizyonu da Perinçek’in konuşmasını Rusça yayınladı. Perinçek’in Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin ve Kırım'ın tanınması çağrısını işledi.

Rus devlet gazetesi Rossiya Gazeta ve Rusya’nın uluslararası televizyonu RT’nın yanı sıra pek çok etkili Rus yayınında Perinçek’in konuşmasını haberleştirdi. Ukrayna, Ermenistan ve Sırbistan’ın önde gelen gazeteleri de Perinçek’in konuşmasına yer verdi.