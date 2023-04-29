Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik bir kez daha kışkırtıcı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önündeki eylemde polis saldırgana kalkan oldu.

Danimarka'daki İslam düşmanı Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli grup üyesi bir kişi Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi. İslam düşmanı pankart açan, İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve Türk bayrağına saygısızca saldıran provokatör, bu anları Twitter hesabından canlı paylaştı.

Oy kullanmak için büyükelçiliğe giden Türk seçmenler bu provokasyona tepki gösterdi. Türk vatandaşlarından biri, Türk bayrağını yerden kaldırdığı ve provokatörü uyardığı sırada Danimarka polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Polis, "bu kışkırtıcı eyleme müdahale etmemesi" yönünde Türk vatandaşını ikaz ederken, provokatörün etrafında önlem almayı sürdürdü.

Gösteri sonrasında Türkiye'nin tepkisi, uyarıları ve beklentileri Danimarka makamlarına bildirildi.

İslam ve Türkiye düşmanı Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli grup 24 Mart, 31 Mart ve 14 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları lanetlemişti.

Danimarkalı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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