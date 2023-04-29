Fransız casusun Libya itirafları: " Kaddafi'yi zayıflatmak için bakanlarını ihanete zorladık"

Fransız casus, Libya lideri Kaddafi'nin devrilmesi için yaptıkları çalışmaları itiraf etti. Fransa Dış İstihbarat Teşkilatı mensubu, Elysee Sarayı'dan Kaddafi hükümetini bölme görevi aldığını açıkladı. Fransız casus, üç yıl boyunca Trablus’ta yaptığı gizli faaliyetleri anlattı.

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Fransız casus Yarbay Jean-François Lhuillier, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin devrilmesi sürecinde yaptığı görevleri anlattı. Fransa Dış İstihbarat Teşkilatı’nda 1 numaralı casus olarak kabul edilen casus, 3 Mayıs’ta yayımlanacak “Trabluslu Adam” isimli kitabında Kaddafi’nin devrilmesinden ölümüne kadar olan süreçte Fransız istihbaratının rolünü yazdı.

Jean-François Lhuillier 2009’dan 2012 yılına kadar Trablus’ta Fransız istihbaratı adına çalıştı. Eski ajan görevin Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'ndan verildiğini açıkladı. Görevininse “Kaddafi'ye karşı olabilecek Libyalı şahsiyetlerin ülkeden ayrılmasını sağlamak” olarak özetledi.

Fransız casus bu kapsamda dönemin Dışişleri Bakanı Moussa Koussa'nın kaçmasını sağlayarak Kaddafi'yi zayıflatma görevini yürüttüğünü belirtti. Faaliyetlerini "İnsanları ülkelerine, aynı zamanda inançlarına ihanet etmeye zorluyorsunuz" ifadeleriyle anlatan Fransız casus, iktidarın kapısına dayanan isyancılara yardım ettiklerini anlattı.

20 Ekim 2011'de Kaddafi'nin "linç edilerek" öldürüldüğünü hatırlatan eski Fransız gizli ajan, Libyalı liderinin bir Fransız casus tarafından öldürüldüğü söylentisini ise yalanlıyor.

# libya # kaddafi

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