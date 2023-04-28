İsveç'ten skandal Türkiye çağrısı

Toprakları PKK üssüne dönüşen İsveç'in Sol Partisi Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri için skandal bir çağrı yaptı.



İsveç Sol Parti Başkanı Nooshi Dadgostar açık açık 7'li koalisyona açık destek verdi, oy istedi.



FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdiren Sol Parti, seçim mesajı yayınladı. İsveç ve Türkiye'de oy kullanacak seçmenlere Millet İttifakı ve Yeşil ve Sol Parti için çağrı yaptı.



Partinin Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibine milletvekili seçimlerinde HDP'nin, paravan partisi Yeşil Sol Parti'ye oy istedi.



Türkiye düşmanı olan Sol Parti milletvekilleri geçen sene Sol Parti Milletvekilleri yine meclislerinde terör örgütü PKK'nın paçavralarını açmıştı.