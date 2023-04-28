İsveç'ten skandal Türkiye çağrısı

İsveç'te terör örgütü FETÖ ve PKK destekçisi Sol Parti, Millet İttifakı için oy istedi. İsveç Sol Parti Başkanı Nooshi Dadgostar, İsveç ve Türkiye'deki seçmenlerden Erdoğan'ın rakibine ve HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'sine oy ermelerini istedi.

Son Güncelleme:

Toprakları PKK üssüne dönüşen İsveç'in Sol Partisi Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri için skandal bir çağrı yaptı.

İsveç Sol Parti Başkanı Nooshi Dadgostar açık açık 7'li koalisyona açık destek verdi, oy istedi.

FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdiren Sol Parti, seçim mesajı yayınladı. İsveç ve Türkiye'de oy kullanacak seçmenlere Millet İttifakı ve Yeşil ve Sol Parti için çağrı yaptı.

Partinin Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibine milletvekili seçimlerinde HDP'nin, paravan partisi Yeşil Sol Parti'ye oy istedi.

Türkiye düşmanı olan Sol Parti milletvekilleri geçen sene Sol Parti Milletvekilleri yine meclislerinde terör örgütü PKK'nın paçavralarını açmıştı.

# isveç # pkk # türkiye # sol parti # erdoğan # hdp

Benzer Videolar

İsveç'ten PKK itirafı İsveç'ten PKK itirafı
Çin Ukrayna krizine ağarlığını koydu Çin Ukrayna krizine ağarlığını koydu
Türk bayrağına saldırı hazırlığı Türk bayrağına saldırı hazırlığı
Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması
Rusya duyurdu: Ukrayna ihlal etti Rusya duyurdu: Ukrayna ihlal etti
ABD'nin gözü Türkiye'deki seçimlerde ABD'nin gözü Türkiye'deki seçimlerde
Çin'de dijital Yuan dönemi başlıyor Çin'de dijital Yuan dönemi başlıyor
ABD'li dergi Atatürk'e hakaret etti ABD'li dergi Atatürk'e hakaret etti
Ukrayna'dan Beşiktaş'a Rusya tehdidi Ukrayna'dan Beşiktaş'a Rusya tehdidi
Polonya Almanya'dan tazminat istiyor Polonya Almanya'dan tazminat istiyor
Rusya'da uçak bombası alarmı Rusya'da uçak bombası alarmı
Suriye'den ABD’ye uyarı Suriye'den ABD’ye uyarı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin?
4 28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
5 10 Bin polis alımı için başvuru tarihi netleşti