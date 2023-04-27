İsveç'te Türk bayrağına saldırı hazırlığı

Türkiye ve İslam karşıtı kışkırtmalarıyla gündeme gelen İsveç yeni bir skandala daha ev sahipliği yapacak. Yeni terör yasasının onaylanması beklenen İsveç'te bu kez de Türk bayrağı yakma eylemi planlanıyor.



Kışkırtıcı eylem ile ilgili ayrıntılar İsveç basınında çıktı. “Allt ät alla Gothenburg" isimli bir grubun Türk bayrağını yakmaya hazırlandığı yazıldı.



Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini şart bağladı. AK Parti iktidarı İsveç hükümetinden PKK ve FETÖ’ye mesafe koymasını istedi. Madrid’teki NATO Zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile mutabakat metni imzalayarak üyelik için atılması istenen adımlar imza altına alındı.



Türkiye - İsveç ilişkilerinin gerildiği günlerde başkent Stokolm’ün meydanı ve belediye binasına PKK bayrakları asıldı. Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran’ı Kerim yaktı.



Kuran yakma saygısızlığını İsveç ve NATO fikir özgürlüğü kapsamında ele aldı. Ülkede şimdide Türk Bayrağı yakma hazırlıkları yapılıyor. Türkiye'de bu eylemi yapanlar hapis cezası yargılanıyor ancak İsveç'te bayrak yakmak yasa dışı bir eylem olarak ele alınmıyor. İsveç basını “Allt ät alla Gothenburg" isimli grubun 3 Mayıs'ta da dünyanın gözü önünde Türk bayrağını yakılacağını belirtiyor.