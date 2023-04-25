ABD'nin gözü Türkiye'deki seçimlerde

Seçimleri yakından izleyen ve kışkırtıcı açıklamalar paylaşan ABD merkezli basın, bu sefer mikrofonu ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Sattrfield'a uzattı.



Voice of America Türkçe'ye konuşan eski Büyükleçi Sattirfield, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin en kritik seçimlerinin yapılacağını söyledi.



Sattirfield, sözde demokrasi vurgusu da yaptı.



