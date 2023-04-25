ABD'nin gözü Türkiye'deki seçimlerde
ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 14 mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinin yapılacağını söyleyen ABD'li isim, Türkiye'yi "hayati ve kritik NATO müttefiki" olarak tanımladı. Seçimlerin Türkiye'nin NATO'daki yerini etkileyeceğini söyledi.
Seçimleri yakından izleyen ve kışkırtıcı açıklamalar paylaşan ABD merkezli basın, bu sefer mikrofonu ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Sattrfield'a uzattı.
Voice of America Türkçe'ye konuşan eski Büyükleçi Sattirfield, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin en kritik seçimlerinin yapılacağını söyledi.
Sattirfield, sözde demokrasi vurgusu da yaptı.
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