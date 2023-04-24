Ukrayna'dan Beşiktaş'a Rusya tehdidi: Anlaşmadan rahatsız oldular

ABD destekli Ukrayna yönetimi Beşiktaş Spor Kulübü'nün Rus enerji şirketi Gazprom ile önemli bir anlaşmanın eşiğine gelmesinden rahatsız oldu. İddialara göre Kiev, anlaşma yapılması durumunda "Rusya'ya dolaylı para aktarma ve marka aklama davası" açma tehdidinde bulundu.

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ABD destekli Ukrayna yönetimi Beşiktaş Kulübünü Rusya üzerinden tehdit etti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Rus enerji şirketi Gazprom ile dev bir anlaşmaya imza atmanın eşiğine gelirken, iddialara göre Ukrayna bu durumdan rahatsız oldu.

Ukrayna, Beşiktaş ile Gazprom arasında anlaşma yapılması durumunda "Rusya'ya dolaylı para aktarma ve marka aklama davası" açma tehdidinde bulundu.

Beşiktaş futbol takımıyla Vodafone'un 10 yıllık beraberliği bu sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlıların stadyum sponsorluğunda Rus enerji şirketi Gazprom ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Gazprom'la 3+2 yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtilirken siyah-beyazlıların kasasına 3 yıl için yaklaşık 61 buçuk milyon avro girecek. Anlaşmaya 2024-2025 sezonunda forma sponsorluğunun da dahil edileceği kaydedildi.

# Ukrayna # beşiktaş # gazprom

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